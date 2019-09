Ambiente: la Liguria chiede lo stato di calamità naturale per gli apicoltori

All’unanimità il Consiglio regionale della Liguria stasera a Genova ha approvato un ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Giovanni Toti e la sua Giunta a “farsi parte attiva con il Governo affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale per gli apicoltori liguri”.

Il documento firmato da tutti i gruppi impegna la Giunta Toti a far sì che “le pratiche necessarie alla richiesta di calamità naturale vengano ultimate il più celermente possibile, facendosi parte attiva con il Governo affinché tale richiesta venga riconosciuta o diversamente a individuare soluzioni alternative per sostenere dette imprese in collaborazione con le associazioni di categorie”.