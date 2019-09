Ambiente: sostanze oleose nello specchio acqueo di Augusta, analisi in corso

Lo scorso 1 settembre, durante un’attività di controllo periodico presso il Pontile Marina Militare di Augusta (detto pontile Nato), il personale di sorveglianza ha notato la presenza di sostanze oleose nello specchio acqueo antistante la radice del molo.

La superficie interessata è stata prontamente circoscritta e, successivamente, le sostanze oleose rimosse attraverso panne assorbenti e con l’ausilio di mezzi navali e terrestri della locale Capitaneria di Porto e della ditta SNAD.

Al momento sono in corso le analisi dei campioni della sostanza oleosa per individuarne la natura e la fonte in quanto, da una prima analisi, si escluderebbe la presenza di falle nella condotta per la quale comunque è stata disposta una verifica dello stato di integrità.

La condotta, precauzionalmente, è stata chiusa alle operazioni di rifornimento combustibili ed è stata ridotta la pressione interna.

Continua il monitoraggio dello specchio acqueo interessato al fine di verificare eventuali ulteriori fuoriuscite.