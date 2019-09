Amianto: esperti a confronto sui rischi provocati dall’esposizione alla fibra killer

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo di tracciare il punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato bandito nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti conoscitori del territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando quindi un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare prevenzione primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione. E sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.