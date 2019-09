Animali: squali a rischio estinzione nell’Oceano Indiano

I ricercatori del Central Marine Fisheries Research Institute hanno lanciato l’allarme: il numero degli squali e delle razze nell’Oceano Indiano è in diminuzione. Gli esperti hanno spiegato (in occasione di un incontro pubblico tenutosi oggi a Kochi, in Kerala) di avere registrato negli ultimi vent’anni un calo drammatico di queste specie e di avere elaborato un Piano azionale di azione per la tutela degli squali.

Il responsabile della divisione pesca dell’Istituto ha dichiarato all’agenzia Pti che la mancanza di regole e la pesca di quantità eccessive di squali potrebbe portare a breve all’estinzione di alcune specie.