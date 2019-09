Antropocene-L’Epoca umana al FestivalFuturo di Altroconsumo

Fondazione Stensen e Valmyn, assieme a CHILI – l’azienda Europea che opera nell’ambito dell’intrattenimento digitale – hanno scelto di supportare FestivalFuturo di Altroconsumo.

Altroconsumo, Media Partner del documentario ANTROPOCENE – L’EPOCA UMANA, organizzerà nella serata del 28 settembre 2019 una proiezione esclusiva del film, presso Superstudio Più di via Tortona 27, introdotta da un dibattito sui cambiamenti climatici con Chef Rubio – impegnato attivamente per la difesa dell’ambiente con iniziative personali come il ‘censimento arboreo’ di un parco pubblico di Roma e al fianco di grandi organizzazioni come IFAD e WWF – e con Andrea Morandi, Direttore del magazine digitale Hot Corn. Insieme presenteranno al pubblico la pellicola come un raccordo visivo dei temi affrontati da Altroconsumo nell’edizione 2019 del Festival: salute, benessere, innovazione.

ANTROPOCENE – L’EPOCA UMANA, il film che indaga l’impatto dell’uomo sul pianeta attraverso le straordinarie immagini di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky è nelle sale di tutta Italia dal 19 settembre dopo un’incredibile accoglienza di pubblico e critica in occasione delle anteprime estive che hanno registrato sold out in tutta Italia. La versione italiana del film si avvale di una voce narrante d’eccezione, quella dell’attrice Alba Rohrwacher. ANTROPOCENE – L’EPOCA UMANA è un progetto straordinario, unico nel suo genere: terzo capitolo di una trilogia che include Manufactured Landscapes (2009) e Watermark (2013), il documentario testimonia con un approccio esperienziale e non didattico un momento critico nella storia geologica del pianeta, proponendo una provocatoria e indimenticabile esperienza dell’impatto e della portata della nostra specie.

ANTROPOCENE – L’EPOCA UMANA ha vinto il Premio del pubblico all’ultima edizione del Festival CinemAmbiente ed è sostenuto dalle più importanti associazioni per la difesa dell’ambiente, nazionali e non, tra cui FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA, EXTINCTION REBELLION ITALIA, GREEN PEACE, ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI UNESCO, #UNITE4EARTH ed anche MYMOVIES.IT. Media Partners del progetto ALTROCONSUMO e LIFEGATE.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle manifestazioni organizzate a supporto del movimento Global Strike for Future del 27 settembre, protagonisti sit-in e flash mob in tutta Italia a cui aderiranno i ragazzi di tutto il mondo per ricordare agli adulti la necessità di agire subito contro i cambiamenti climatici.