Apollo 11: la storica missione della Nasa in presa diretta nei The Space Cinema

Per rivivere quelle ore e quei giorni epici che hanno dato vita a un’infinità di film caposaldo della storia del cinema, arriva nei The Space Cinema il 9, 10 e 11 settembre, APOLLO 11, il documentario di Todd Douglas Miller per rivivere “in presa diretta” e per la prima volta al cinema, la storica missione della NASA.

Il racconto di quel viaggio epico, che al Sundance Film Festival 2019 si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria Documentari per il Miglior Montaggio, consente allo spettatore di tornare indietro nel tempo a quei momenti di 50 anni fa, calandosi nella prospettiva degli astronauti, della squadra ‘Mission Control’ e dei milioni di spettatori sintonizzati dalla Terra, rivivendo tutta l’adrenalina di quei giorni e la tensione di quelle ore memorabili in cui il genere umano compì un balzo gigantesco verso il futuro.

APOLLO 11, evento cinematografico proposto nelle sale per l’anniversario dello sbarco sulla Luna, trasporterà il pubblico direttamente nello spazio grazie a immagini fedelmente digitalizzate in 4K, inedite e progettate sin dalle origini per essere guardate sul grande schermo.

Le prevendite per acquistare i titoli di ingresso alla proiezione sono aperte e disponibili sull’app ufficiale The Space Cinema e sul sito al seguente link.