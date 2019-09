Archeologia: Enna, conclusi lavori a villa romana di Gerace

Palermo, 7 set. (AdnKronos) – Conclusi i lavori, finanziati dalla Regione siciliana, di sistemazione dell’area archeologica della Villa romana di contrada Gerace, a Enna. L’attività di restauro conservativo dei mosaici, già messi in luce nelle campagne di scavo precedenti, è consistita nella pulizia dell’intera zona e nella realizzazione di percorsi di visita e supporti didattici. Ultima tappa è stata l’installazione della copertura.

Il governo Musumeci ha messo a disposizione 500mila euro per le campagne di ricerca, scavo, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione nei siti archeologici minori dell’Isola. Questo primo impegno ha finora riguardato, oltre a Gerace, altri sette cantieri nelle province di Palermo (Complesso di età medievale di San Giovanni degli Eremiti); Catania (Villa romana con le Terme di contrada Castellitto); Agrigento (necropoli di Monte Mpisu e area di Monte Castello); Trapani (a Pantelleria scavo, rilievo e studio di Mursia, il villaggio preistorico costituito da capanne e con la necropoli costituita dai Sesi); Ragusa (Villa romana di Giarratana);Messina (scavi archeologici nel sito della necropoli greca dell’antica Mylai, a Milazzo).