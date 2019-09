L’area dei Castelli Romani vista dallo Spazio: visibili i contorni del vulcano Latium

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra un insieme di piccole città sulle colline dei Colli Albani, conosciute nell’insieme come Castelli Romani.

A circa 20 km a sud-est di Roma, l’area dei Castelli Romani è di natura vulcanica, avendo avuto origine dal collasso del vulcano Latium centinaia di migliaia di anni fa. I contorni dei bordi del cratere interno e di quello esterno sono chiaramente visibili nell’immagine.

Due laghi occupano ora i crateri, il piccolo lago di Nemi, ed il più grande, dalla forma ovale, lago di Albano. La città di Castel Gandolfo domina il lago di Albano ed è conosciuta per essere la residenza estiva del Papa, dove molti papi hanno trascorso le loro estati a partire dal XVII secolo.

Grazie alle temperature più fresche durante l’estate, i colli e le piccole cittadine sono una destinazione popolare degli abitanti della città che cercano di sfuggire al caldo.

Ogni città ha una sua attrattiva, Ariccia per esempio è famosa per la sua porchetta o maiale arrostito, mentre Frascati è nota principalmente per il suo vino.

Frascati, che si trova appena a nord del lago di Albano, è nota per ospitare un certo numero di istituti di ricerca scientifica. Questi includono l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche; l’INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; così come il Centro ESA di Osservazione della Terra.

Dal 9 al 13 settembre l’ESA ospiterà l’evento “Φ-week”, dedicato all’Osservazione della Terra ed al FutureEO – con una panoramica sugli ultimi sviluppi nelle tendenze Open Science. La settimana include una varietà di conferenze stimolanti, seminari incentrati su come l’Osservazione della Terra possa beneficiare delle ultime tecnologie digitali e contribuire alla definizione delle future missioni.

Questa immagine, acquisita il 13 ottobre 2018, fa parte della serie video Earth from Space.