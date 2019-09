Arriva Etnabook, il Primo Festival del Libro e della Cultura di Catania

È con immenso orgoglio che la direzione organizzativa di Etnabook, Festival del Libro e della Cultura di Catania invita alla conferenza stampa di presentazione del programma della prima edizione della manifestazione culturale che si svolgerà dal 19 al 21 settembre 2019. L’incontro, a cui sono invitati i giornalisti e i cittadini, si terrà martedì 10 settembre presso il Salone Russo, sede della CGIL Catania, in via Crociferi, 40 alle ore 10.30.

Interverranno i membri del direttivo Cirino Cristaldi e Giampiero Gobbi, il Segretario Generale CGIL Giacomo Rota, Rosa Maria Di Natale, giornalista e Ufficio Stampa CGIL Catania e alcuni membri della giuria del concorso letterario Etnabook, Cultura sotto il vulcano. A moderare l’incontro, Sara Adorno, Ufficio Stampa Etnabook.

Durante l’incontro, gli oratori esporranno al pubblico il programma delle tre giornate del Festival con tutti i prestigiosi ospiti, gli eventi collaterali, le librerie aderenti e le case editrici che hanno sposato il progetto.

Il festival nasce come forma di dialogo e riflessione e si impegna al fine di tutelare e salvaguardare i valori legati alla democrazia e alla libertà.