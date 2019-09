Per AstroLuca compleanno in orbita: 43 candeline spaziali

Happy birthday in the stars: sono 43 le candeline sulle quali oggi soffierà, simbolicamente, AstroLuca che festeggerà il suo compleanno nello spazio. Luca Parmitano, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale da due mesi per la missione Beyond, festeggia con una bella foto: “una macchia di colore nel deserto sudamericano”, scrive in un tweet.

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà festeggiato oggi da un equipaggio di tutto rispetto composto di ben nove membri e molto probabilmente la sua torta sarà il tiramisù che a grande richiesta AstroLuca ha voluto portare a bordo anche questa volta, dopo il successo che aveva avuto nella missione Volare del 2013.

Nel frattempo le cose da fare non mancano, fra i tanti esperimenti da seguire a bordo e i preparativi per l’arrivo, sabato, del cargo giapponese Htv-8, la navetta senza equipaggio che porterà a bordo più di quattro tonnellate tra rifornimenti e materiali scientifici.

In vista anche un altro appuntamento importante per Luca Parmitano: il 2 ottobre diventerà comandante della Stazione Spaziale, dopo il passaggio di consegne con il russo Alexei Ovchinin, e sarà così il primo italiano e il terzo europeo a rivestire questa carica dopo il belga Frank De Winne nel 2009 e il tedesco Alexander Gerst nel 2018. Con il passaggio di consegne prenderà il via la Expedition 61, mentre la missione Beyond entrerà nella sua seconda parte.

Parmitano indosserà i panni del comandante dell’equipaggio per quattro mesi, in un periodo di grande fermento sulla Iss: a novembre sono gia’ in programma delle passeggiate spaziali per prolungare la vita del cacciatore di antimateria Ams, installato nel 2011 all’esterno della stazione orbitale, e a fine novembre l’astronauta dovra’ comandare da remoto un robot sulla Terra per raccogliere campioni geologici nell’esperimento Analog-1.