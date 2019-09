Astronomia: il Complesso nebuloso del Cigno, nel cuore della Via Lattea [FOTO]

Un’immagine mozzafiato è stata realizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro: è ritratto il Complesso nebuloso del Cigno nell’emissione dell’idrogeno.

Si tratta, si spiega in una nota, “di una regione centrale della Via Lattea e precisamente in corrispondenza della costellazione del Cigno. E’ un complesso nebuloso presente nell’introno della stella Sadr, stella centrale della “Croce Del Nord”. Le riprese sono state fatte da Paolo Rizzo con Obiettivo Samyang 132/F2 su Camera Canon 100D Super UV-IR CUT e Filtro H-Alpha. Il risultato è frutto dell’elaborazione di Giuseppe Conzo realizzato dal montaggio di un mosaico composto da due pannelli:

– Pannello 1 (Nebulosa North America NGC7000): 45 pose da 90 sec ciascuna per un totale di 67 minuti

– Pannello 2 (Regione Sadr e Nebulosa Crescent NGC6888): 25 pose da 180 sec ciascuna per un totale di 75 minuti.“