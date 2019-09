Astronomia, ESO: la Via Lattea sopra la “Residencia” all’osservatorio Paranal

Questa bellissima immagine dell’ESO mostra la Via Lattea che s’innalza sopra la “Residencia” all’osservatorio Paranal, chesi staglia sopra alla montagna in lontananza. La Residencia è l’hotel privato dell’ESO per il personale di Paranal, una seconda casa per astronomi, ingegneri, tecnici e altri visitatori del sito. Conosciuta come “oasi per astronomi”, l’edificio comprende un ristorante, una sala da musica, una biblioteca, una piscina e persino una sauna per aiutare gli astronomi a rilassarsi tra e dopo i loro turni. È stata anche presentata nel film di James Bond “Quantum of Solace” (2008).

Questa foto è stata scattata dall’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek ed è una dimostrazione di come la luce artificiale può inquinare il suo ambiente: la luminosità delle luci della Residencia sembra quasi accecante rispetto alle stelle. La luce artificiale si diffonde grazie alle particelle nella nostra atmosfera e può soffocare il cielo notturno.

Preservare i cieli oscuri intorno al Paranal è della massima importanza per l’ESO: l’oscurità che circonda l’osservatorio consente agli astronomi di godere di eccellenti osservazioni. La conservazione dei cieli scuri è fondamentale per la sensibilità e la chiarezza delle osservazioni scientifiche. Le luci non celesti in questa immagine sono relativamente poche: un netto contrasto con le strade tempestate di lampioni e le città illuminate a cui potreste essere abituati.