Astronomia, gli eventi imperdibili di Ottobre: un trio di sciami meteorici, 4 pianeti nel cielo notturno e il ritorno della stella più luminosa

Gli appassionati di osservazioni celesti avranno molto da guardare nelle fresche notti di ottobre, incluso un trio di sciami meteorici e il ritorno della stella più luminosa del cielo. Ecco gli appuntamenti da segnare sul calendario di ogni appassionato di astronomia nel mese di ottobre.

21-22 ottobre: Le Orionidi coronano un trio di sciami meteorici

L’autunno è spesso considerato come la stagione degli sciami meteorici poiché presenta più sciami di qualsiasi altro periodo dell’anno. Il solo mese di ottobre, infatti, porterà il picco di 3 diversi sciami meteorici. I primi due sciami del mese raggiungeranno il picco in due notti consecutive: le Draconidi nella notte tra 8 e 9 ottobre e le Tauridi Meridionali nella notte tra il 9 e il 10 ottobre. Draconidi e Tauridi Meridionali sono entrambi considerati sciami minori con solo 5-10 meteore all’ora. Se le nuvole non interferiranno, il miglior momento per osservare le stelle cadenti sarà dopo le 3 del mattino, dopo che la luna sarà calata oltre l’orizzonte.

Il migliore dei 3 sciami meteorici di ottobre porterà molte più stelle cadenti rispetto alle Draconidi e alle Tauridi Meridionali combinate. Le Orionidi raggiungeranno il picco nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Questo sciame produce regolarmente fino a 20-25 meteore all’ora, ma tra il 2006 e il 2009 ha prodotto fino a 75 meteore all’ora, secondo l’American Meteor Society. “Le Orionidi sono composte da detriti della cometa di Halley. Anche se la cometa visita il sistema solare interno solo ogni 76 anni, lascia dietro di sé abbastanza detriti da produrre questo sciame anno dopo anno”, ha spiegato Dave Samuhel (AccuWeather).

Solitamente, il momento migliore per la loro osservazione è la seconda metà della notte. Tuttavia, quest’anno, la luna sorgerà intorno alla mezzanotte, aggiungendo un inquinamento luminoso extra al cielo notturno. Coloro che cercheranno le stelle cadenti dopo il sorgere della luna dovrebbero concentrarsi su una parte del cielo lontana dal satellite. In tutti e 3 gli sciami meteorici, le stelle cadenti saranno visibili in tutte le aree del cielo, non solo vicino al radiante di ogni sciame.

Fine ottobre: La stella più luminosa torna nel cielo notturno

Le persone che non hanno problemi a stare sveglie fino a tardi potranno ammirare il ritorno nel cielo notturno della stella più luminosa, dopo la sua assenza nei mesi estivi. Sirio brillerà più di qualsiasi altra stella nel cielo e inizierà a sorgere alla fine della notte già a settembre, ma per la fine di ottobre sorgerà nel cielo meridionale appena dopo la mezzanotte. Non è solo facile da individuare per la sua luminosità, ma anche per la sua posizione appena sotto la costellazione di Orione. Se trovate la cintura di Orione, punta direttamente verso Sirio. “Sirio è ben nota come la Stella del Cane, perché è la stella principale nella costellazione del Cane Maggiore”, spiega EarthSky.

20-25 ottobre: 4 pianeti nel cielo notturno

La fine del mese ci darà la grande opportunità di vedere 4 pianeti allo stesso tempo nella stessa area del cielo. Ogni notte tra domenica 20 e venerdì 25 ottobre potremo vedere Venere, Mercurio, Giove e Saturno nel cielo sudoccidentale. Dei 4, Venere e Mercurio saranno i più difficili da individuare, poiché si troveranno bassi nel cielo, di poco sopra l’orizzonte. Per vederli, servirà una vista limpida e senza ostacoli dell’orizzonte occidentale. Inoltre, saranno visibili solo per circa un’ora dopo il tramonto del sole, prima che scendano sotto l’orizzonte. Venere sarà il più luminoso dei due e può essere utilizzato come punto di riferimento per trovare Mercurio, alla sinistra di Venere.

Nella notte di Halloween, potremo anche ammirare la luna crescente vicino a Giove.

Uno sguardo indietro a settembre

Settembre ha segato l’inizio dell’autunno nell’emisfero settentrionale con l’autunno astronomico iniziato alle 9:50 del 23 settembre, l’inizio della stagione più “in ritardo” degli ultimi anni. Settembre ha anche portato la Luna del Raccolto, una delle lune piene più conosciute dell’anno. Inoltre, la Luna del Raccolto di quest’anno ha avuto un’ulteriore particolarità, cadendo in un venerdì 13 per l’ultima volta fino al 2049. Poi, andando nelle profondità del sistema solare, su Titano, la luna più grande di Saturno, nuovi dati hanno mostrato che i suoi laghi di metano sono stati formati da esplosioni di azoto.

L’India ha tentato di far atterrare un veicolo spaziale sulla superficie della luna. Purtroppo, però, il Paese ha perso il contatto con il lander nella parte finale della sua discesa e il veicolo si è schiantato sulla luna. Quando Dorian si è avvicinato al landfall nelle Bahamas come storico uragano di categoria 5 ad inizio settembre, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno catturato le immagini della mostruosa tempesta dallo spazio.