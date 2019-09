Astronomia: galassia “colta sul fatto”, feedback stellare in azione

NGC 3351, nota anche come Messier 95, fu scoperta per la prima volta nel 1781 da Pierre Méchain, un astronomo e geometra francese, che lavorava al fianco di Charles Messier. NGC 3351 è un tipo di galassia nota come galassia a spirale barrata e si trova nella costellazione del Leone.

Nuove osservazioni di questo oggetto hanno mostrato un feedback stellare in azione. Il feedback stellare è il processo di ridistribuzione dell’energia nel mezzo interstellare (lo spazio tra le stelle) all’interno delle galassie che stanno formando stelle. In questa particolare galassia, la formazione stellare si sta verificando nell’anello che circonda il nucleo della galassia a un ritmo così violento che si possono effettivamente vedere enormi bolle di gas caldo che si fanno espellere. Questo gas espulso può quindi contribuire (sia positivamente che negativamente) alla formazione stellare in atto nella galassia.

I dati per questa osservazione sono stati presi con ALMA, il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA e il Very Large Telescope, dimostrando ancora una volta che la collaborazione scientifica tra più osservatori può produrre risultati meravigliosi.