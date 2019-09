Astronomia: lo scenario mozzafiato della Galassia “Fuochi D’Artificio” [FOTO]

La galassia Fuochi D’Artificio NGC6946 – immortalata dal Gruppo Astrofili Palidoro – si trova tra la costellazione del Cigno e del Cefeo, distante da noi circa 22.5 milioni di anni luce: è famosa presso la comunità scientifica col nome di “Fireworks Galaxy” a causa del numero di supernove osservate, ben dieci negli ultimi 100 anni. L’esplosione del 1980, di tipo II, fu la più appariscente, raggiungendo un picco di magnitudine 11,4.

Tra i suoi bracci di spirale si trova un gran numero di regioni HII, ossia nebulose in cui ha luogo la nascita di nuove stelle. All’infrarosso è stato evidenziato che negli ultimi 20 milioni di anni in questa galassia avrebbe avuto luogo un intenso fenomeno di starburst: nei pressi del nucleo vi è un gran numero di stelle giovani e brillanti. Il diametro lineare della galassia sarebbe di circa 58.000 anni luce, e la luminosità è pari a circa 30 miliardi di soli

Le riprese sono state effettuate da Paolo Giangreco Marotta in due sessioni:

4 dicembre 2018: 15 pose da 10 minuti ciascuna realizzate con Telescopio Skywatcher Evostar 80ED e Camera ASI-385MCC;

3 settembre 2019: 60 pose da 1 minuto ciascuna realizzate con Telescopio Newton Skywatcher 200-1000 e Camera ASI-385MCC.

La foto a corredo dell’articolo è frutto dell’elaborazione di Giuseppe Conzo come somma dei due contributi per un totale di 3 ore e mezza (elaborazione realizzata con DSS, Photoshop, TopazDenoise e StarSpikes Pro 4).