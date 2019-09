Astronomia: tanta passione e divertimento al campo estivo AstroCamp 2019

Dal 5 al 19 di agosto di quest’anno si è tenuto l’AstroCamp 2019 nel paesaggio protetto del Centre for Environmental Education and Interpretation of the Corno de Bico a nord del Portogallo. L’AstroCamp è un programma scolastico d’astronomia per studenti liceali durante l’estate. Lo scopo è quello di riunire studenti di diverse competenze ed esperienze di vita, ma con una passione in comune: l’astronomia.

Diciotto studenti di età compresa tra 15 e 18 anni hanno preso parte al campo – 11 ragazze e 7 ragazzi, provenienti da Brasile, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Nel corso di due settimane, gli appassionati di astronomia hanno seguito corsi di relatività e di fisica delle stelle, delle galassie e dell’universo nel suo insieme, hanno osservato i cieli notturni oscuri usando sia l’occhio nudo che i telescopi e si sono collegati online con astronomi e fisici di paesi diversi.

Hanno anche completato un progetto computazionale, lavorando con i dati di alcuni dei migliori telescopi del mondo. Anche attività sociali come escursioni, sport, servizi alla comunità, film e documentari hanno contribuito a rendere il campo un’esperienza divertente e arricchente.

Questo campo è attivo dal 2012, ma è stato aperto a studenti internazionali solo nel 2016. L’ESO ha iniziato a sostenere il campo nel 2017, assegnando una borsa di studio completa a uno studente di uno degli stati membri dell’ESO. I preparativi per il campo 2020 stanno già iniziando e presto saranno disponibili ulteriori informazioni sul sito web.