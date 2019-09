Astronomia, Teti: la luna di Saturno come una goccia tra gli anelli

Come una goccia di rugiada appesa a una foglia, Teti sembra ‘pendere’ dagli anelli A e F di Saturno nella prospettiva realizzata il 14 luglio 2014 della missione Cassini.

La luna di Saturno dal diametro di circa 1.000 chilometri, Teti, come le particelle dell’anello, è composta principalmente da ghiaccio. L’apertura nell’anello A, attraverso la quale è visibile Teti, è chiamata “divisione di Keeler” ed è causata – spiega Global Science – dalla presenza della piccola luna Dafni.

Per oltre di un decennio, Cassini, una missione frutto della collaborazione tra la Nasa, l’Esa e L’Agenzia spaziale italiana, ha condiviso le meraviglie di Saturno e della sua famiglia di lune ghiacciate, portando lo sguardo dell’umanità a posarsi su mondi sorprendenti. Come le lune Titano ed Encelado, la prima solcata da solcata da fiumi e mari di etano e metano, e la seconda ricca di geyser, che emettono getti di ghiaccio e gas nello spazio e dove un oceano sotterraneo di acqua liquida potrebbe ospitare gli ingredienti per la vita.