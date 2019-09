Astronomia: l’uomo incontra la Via Lattea sull’altopiano di Chajnantor [FOTO]

Questa foto della settimana di ESO mostra il cuore bombato della Via Lattea mentre sovrasta l’altopiano di Chajnantor. Situato nel deserto di Atacama in Cile, questo altopiano è uno dei luoghi più alti e secchi della Terra. Questa combinazione si traduce in condizioni ideali per osservare la radiazione millimetrica e submillimetrica dallo spazio, che di solito è fortemente assorbita dall’atmosfera terrestre. Non sorprende quindi che l’altopiano di Chajnantor sia la sede dello spettacolare ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), un osservatorio all’avanguardia che studia la luce proveniente da alcuni degli oggetti più freddi dell’universo.

Sopra le intricate nuvole di polvere e il bagliore frenetico di miliardi di stelle, Marte, Saturno e la stella Antares formano un triangolo distinto nel cielo. L’oggetto verde sfocato a sinistra della foto, quasi annegato dalla spettacolare luce della Via Lattea, è un visitatore interplanetario chiamato Cometa 252P/LINEAR. Questa cometa si è avvicinata alla Terra nell’aprile 2016 – sebbene fosse troppo debole per essere vista a occhio nudo, la sua bellezza è rivelata in immagini a lunga esposizione come questa.

Tuttavia, come dimostra l’intrepido astronomo amatoriale in piedi al centro di questa immagine, l’altopiano è anche un luogo eccellente per osservare il cosmo ad occhio nudo. Esso offre una vista mozzafiato dei cieli meridionali , rammentandoci i tempi in cui le luci artificiali non inquinavano i cieli e non affogavano la nostra visione dell’universo.