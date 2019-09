Altro che “estinzione di massa”: all’aumento delle temperature corrisponde una crescita di benessere e civiltà

In questa settimana di settembre dedicata al clima, con summit internazionali e manifestazioni di giovani in tutto il mondo sulla scia del movimento di Greta Thunberg, proprio l’attivista svedese di 16 anni ha affermato che “siamo all’inizio di una estinzione di massa” a causa del riscaldamento globale e della mancata azione da parte dei potenti del mondo. Eppure un nuovo studio ha appena svelato un particolarissimo legale tra il clima e l’uomo, che non si allinea per nulla a quanto sostenuto da Greta con tanta enfasi al summit dell’ONU.

Gli scienziati sostengono di aver trovato le prove al di sotto di un lago nella Cina nordorientale che lega i cambiamenti climatici e i cicli del sole di 500 anni agli alti e bassi negli 8.000 anni della civiltà cinese. Secondo lo studio di un team dell’Institute of Geology and Geophysics di Pechino, pubblicato sulla rivista Nature Communications, ogni volta che il clima si riscaldava, la civiltà cinese prosperava e quando si raffreddava, la civiltà subiva un calo. Mentre gli storici hanno usato vari fattori economici e sociali per spiegare i cambiamenti nel corso dei millenni, il Dott. Xu Deke, autore principale dello studio, e colleghi hanno affermato che anche se le popolazioni hanno avuto il loro ruolo, lo studio indica che i cicli nell’attività solare hanno influenzato l’attività umana. “Abbiamo solo evidenziato che c’è un vincolo naturale agli sforzi umani”, ha detto Xu.

Studi precedenti che collegavano la storia cinese al clima si sono basati su registrazioni scritte, ma gli antichi testi contenevano solo descrizioni soggettive del meteo e dello sviluppo sociale. Per questo ultimo studio, invece, il team ha preso campioni di piante e sedimenti di fondali lacustri per tracciare i cambiamenti climatici nel corso dei secoli e li ha messi a confronto con le registrazioni scritte. Hanno visitato il lago Xiaolongwan nelle Changbai Mountains, nella provincia di Jilin, e hanno studiato la diffusione della vita vegetale, come le querce, per mappare le transizioni tra fasi climatiche calde e fasi climatiche fredde nella Cina settentrionale. Gli esperti hanno così scoperto che più caldo era il clima, più prospera era la civiltà in termini di coltivazione del grano, addomesticamento degli animali e insediamenti umani.

Nel corso dei decenni, i ricercatori hanno creato oltre 4.000 database di datazione al carbonio per reperti archeologici nella Cina settentrionale. Da questi database, il team ha ottenuto un indice per l’intensità dell’attività umana in diversi periodi. Il loro studio ha anche svelato che i cicli di 500 anni speso terminavano con un rapido raffreddamento climatico. Ogni volta che si verificava questo, le società iniziavano a crollare e né i sistemi politici, né quelli culturali potevano sostenerle. Questa è stata una lezione per la Cina moderna, secondo Xu: “La contromisura più efficace è la scienza e la tecnologia. Siamo in una posizione molto più capace rispetto ai nostri antenati con l’aiuto della tecnologia e delle macchine davanti al raffreddamento globale, ma la preparazione deve iniziare ora”.

Citando questo ed altri studi precedenti, Xu ha affermato che nei prossimi decenni la Terra dovrebbe entrare in un periodo di 25 anni di raffreddamento, sebbene i gas serra potrebbero rallentare il calo delle temperature. Il raffreddamento aumenterebbe le dimensioni delle calotte glaciali polari e ridurrebbe i livelli del mare. Le aree come la Cina meridionale ne trarrebbero beneficio poiché la terra verrebbe recuperata dal mare. Ma in generale, un clima in raffreddamento continuerebbe ad avere un effetto più negativo sulle civiltà rispetto al riscaldamento, ha affermato Xu.

Il Dott. Liu Yonggang, scienziato della Peking University che studia il clima antico, ha dichiarato che i ricercatori hanno fornito nuove e importanti informazioni e prospettive. Le società umane hanno attraversato cicli di temperatura come il Periodo caldo medievale (900-1300) e la Piccola era glaciale (1300-1870), ha detto Liu, ma lo studio lascia una grande domanda: “Perché le attività del sole variano ogni 500 anni? Nessuno sa spiegarlo. Dobbiamo sapere di più sul meccanismo interno del sole, altrimenti il futuro rimane imprevedibile”, ha concluso Liu.