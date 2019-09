L’Australia dallo Spazio: Sentinel-2 ci porta sopra lo Stretto di Clarence [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra lo Stretto di Clarence, uno stretto specchio d’acqua nel Territorio del Nord, Australia.

Lo stretto lega il Golfo di Beagle ad ovest con il Golfo di Van Diemen ad est, e separa la terraferma australiana dall’isola di Melville – che fa parte delle Isole Tiwi. La punta più meridionale di Melville è visibile nella parte superiore dell’immagine.

Le tre isole nella parte meridionale dello stretto sono le Isole Vernon, che ospitano i servizi di assistenza alla navigazione per le imbarcazioni che attraversano lo stretto.

Il Territorio del Nord australiano è una regione scarsamente popolata. Con una popolazione di circa 140.000 abitanti, Darwin è la capitale del territorio e la città più grande, ed è visibile in grigio al centro dell’immagine.

Nel 1839 la HMS Beagle navigò nelle acque di quello che ora è noto come ‘Porto di Darwin’. Il porto fu così chiamato in onore dello scienziato e naturalista britannico Charles Darwin – celebre per aver formulato la teoria dell’evoluzione della specie – ma, contrariamente alla credenza popolare, Darwin stesso non visitò mai quest’area.

Grazie alla sua forte cultura aborigena, all’arte e alle estati tropicali, Darwin è una popolare meta turistica. Il Crocosaurus Cove, nel cuore della città, ospita la più grande esposizione al mondo di rettili australiani.

Le acque che circondano Darwin sono piene di coccodrilli d’acqua di mare e di meduse mortali, che popolano queste acque da ottobre a maggio. Il fiume Adelaide, noto per la sua alta concentrazione di coccodrilli di acqua di mare, è visibile alla destra di Darwin mentre si snoda a serpentina verso nord, scorrendo per 180 km prima di tuffarsi nel Mare di Timor.

Il Parco Nazionale di Djukbinj, visibile ad est del fiume Adelaide, è un’area protetta e consiste principalmente di zone umide. La sua estrema vicinanza all’acqua rende il parco una importante area di riproduzione per una varietà di uccelli acquatici, tra cui oche-gazza, aironi e aironi bianchi.

Copernicus Sentinel-2 è una missione a due satelliti. Ciascun satellite è equipaggiato con una telecamera ad alta risoluzione che riprende immagini della superficie della Terra in 13 bande spettrali. I dati provenienti da Copernicus Sentinel-2 possono aiutare a monitorare i cambiamenti della copertura del suolo.