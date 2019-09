Le Bahamas non hanno tregua: dopo la devastazione di Dorian arriva la terribile tempesta tropicale Humberto

La nuova tempesta tropicale Humberto ha toccato ieri sera il nord delle Bahamas, dopo meno di due settimane dal devastante impatto dell’uragano Dorian. L’effetto del passaggio di Humberto non si è avvicinato alla violenza e alla devastazione di Dorian, almeno secondo le stime del Centro nazionale uragani degli Stati Uniti. L’epicentro della tempesta questa volta è passato a circa 135 chilometri a nord di Abaco, isola distrutta da Dorian, che ha causato almeno 52 morti nell’arcipelago. Humberto ha venti che soffiano a 95 chilometri orari e si è poi allontanato dalle isole sabato sera.

Dovrebbe rafforzarsi in seguito, ma con molta probabilità risparmierà la Florida, passando al largo delle sue coste. Il Centro nazionale uragani non ha previsto innalzamento delle acque, mentre sono stati pronosticati tra 5 e 10 centimetri di pioggia. Sabato sulle isole è arrivato anche il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, in visita nell’arcipelago per valutare i danni e la situazione.

“Provo orrore per il livello di devastazione” cui ho assistito, ha scritto su Twitter, “l’uragano Dorian non era di categoria 5, ma di categoria inferno, è tempo di svegliarsi e prendere misure urgenti per il clima“. Per Guterres “nell’era della crisi climatica, i disastri naturali sono diventati più frequenti e devastanti. È tempo di cambiare corso e applicare ora una forte azione climatica“. Secondo il centro nazionale uragani, Humberto potrebbe diventare un uragano e minacciare le Bermuda la prossima settimana.