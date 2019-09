Banche: Fabi, ‘su contratto risposte chiare da Abi o sarà mobilitazione’

Milano, 23 set. (AdnKronos) – Sul nuovo contratto servono dall’Abi “risposte chiare”, altrimenti “sarà rottura”. E’ quanto afferma il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, dopo la ripresa delle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del Credito.

“Si va verso una cabina di regia sulla digitalizzazione volta a definire due livelli di contrattazione, uno aziendale e uno nazionale: e questo è un risultato positivo”, sottolinea.

Tuttavia, “è venuto il momento, da parte di Abi, di mettere però da parte i tatticismi, perché vogliamo subito risposte chiare sui diversi argomenti della piattaforma a iniziare dalla parte economica, con la richiesta di 200 euro di aumento. Nei prossimi incontri previsti a ottobre, saranno valutate le distanze e, se non ci saranno le condizioni per chiudere la vertenza, sarà mobilitazione e rottura”.