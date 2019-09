Batterio killer Burkholderia cepacia nel gel doccia per bambini: ritirato il prodotto dal mercato [MARCA E INFO]

Sono state ritirate dal mercato confezioni di “gel doccia per bambini” a forma di animali, venduti in formati da 50 millilitri e prodotto della società austriaca Bauer & Thürridl Handelsgesellschaft mbH – Austria. Nel sapone in questione è stato individuato il batterio Burkholderia cepacia. A diffondere la comunicazione è stata l’azienda produttrice tramite il suo sito ufficiale. Nella nota sono descritti anche gli eventuali effetti che potrebbero derivare dall’uso del gel doccia contaminato. La Burkholderia cepacia si trova in genere nelle acque sotterranee ed è in grado di sopravvivere per lunghi periodi in ambienti umidi.

Si tratta di un germe pericoloso a causa della sua elevata resistenza agli antibiotici ed è particolarmente nocivo per chi soffre di fibrosi cistica. L’infezione da Burkholderia cepacia può causare a una repentina riduzione della funzionalità polmonare e può persino essere letale. Il batterio è molto resistente, tanto da essere difficilmente debellabile anche con l’utilizzo di antibiotico.

Rossmann – catena tedesca di distribuzione del prodotto – ha avvertito i clienti invitandoli a non utilizzare il prodotto e a restituirlo il prima possibile. La comunicazione è stata diramata anche dalle autorità sanitarie tedesche che hanno deciso il ritiro immediato dagli scaffali delle farmacie e supermercati. In Italia – come si legge sul sito dello Sportello dei Diritti – le confezioni sono vendute nei negozi di prodotti biologici e biodinamici e particolarmente su internet tra i vari negozi online, tanto italiani quanto stranieri.

In Italia il provvedimento di ritiro del prodotto non è stato ancora pubblicato sul portale dedicato alle allerte dei prodotti non alimentari del Ministero della salute mentre in Germania il provvedimento di ritiro del prodotto riguarda solo il Prodotto “Kinderduschgel” dimensioni di prova in diverse forme di animali 50 ml EAN: 9002422105661 o 9002422106804. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco, invita i consumatori a prestare la massima attenzione astenendosi dall’acquisto del prodotto interessato dalla contaminazione.