Beatrice Lorenzin: “Da Speranza mi aspetto un approccio politico al Ministero della Salute”

Beatrice Lorenzin, deputa di Civica Popolare, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul nuovo ministro della salute Roberto Speranza ha dichiarato: “Nonostante io e Speranza veniamo da esperienze politiche totalmente diverse, devo dire che Roberto è innanzitutto un politico, ha molta esperienza politica e mi aspetto da lui anche un approccio politico al Ministero. Mi aspetto che riapra all’ascolto delle categorie, delle società scientifiche, credo che già questo sarebbe un grosso cambiamento. Poi dovrà affrontare sfide non banali: il fondo del Sistema sanitario nazionale, che è sotto finanziato. Il governo deve partire sterilizzando le clausole di salvaguardia, ma bisogna trovare il modo per rendere il sistema sanitario sostenibile soprattutto nel sud Italia che sta soffrendo. C’è bisogno che riprenda in mano l’impulso del Ministero della Salute che in questo mesi è stato negato dal Mef e dalle Regioni. In ogni regione c’è un sistema sanitario diverso, bisogna trovare un modo per dare degli standard qualitativi in tutte le regioni. I modelli utilizzati fino ad oggi non hanno funzionato, i sistemi di commissariamento non hanno funzionato”.