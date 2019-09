Benzina, diesel e gpl: ancora prezzi fermi alla pompa

Restano fermi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa.

I dati della Staffetta Quotidiana e di Quotidiano Energia relativi all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano come media la benzina self service a 1,597 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,575), il diesel a 1,486 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,467). Il Gpl, infine, va da 0,591 a 0,617 (no logo 0,586).