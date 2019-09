Benzina, diesel e gpl: prezzi stabili

Invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa.

Di seguito le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15 mila impianti: benzina self service a 1,596 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,603, pompe bianche 1,573), diesel a 1,486 euro/litro (+1, compagnie 1,493, pompe bianche 1,464). Benzina servito a 1,717 euro/litro (invariato, compagnie 1,758, pompe bianche 1,623), diesel a 1,615 euro/litro (+1, compagnie 1,657, pompe bianche 1,514). Gpl self service a 0,580 euro/litro, servito a 0,595 euro/litro (-1, compagnie 0,603, pompe bianche 0,585), metano self service 0,981 euro/kg, servito a 0,991 euro/kg (+1, compagnie 1,001, pompe bianche 0,981), Gnl 0,950 euro/kg (compagnie 0,958 euro/kg, pompe bianche 0,946 euro/kg).