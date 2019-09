Bill Gates: il mondo sta cambiando, “abbiamo ancora molto da fare ma il bicchiere è mezzo pieno”

Secondo Bill Gates il mondo sta cambiando, ad esempio, spiega in un’intervista a Repubblica, “per quanto riguarda l’istruzione e la salute, da decenni l’unico trend è positivo. Dall’inizio del millennio, il tasso di mortalità infantile è diminuito a un ritmo mai registrato prima” e “mai come ora così tanti bambini e giovani nei Paesi in via di sviluppo hanno avuto accesso all’istruzione“, “abbiamo ancora molto da fare ma il bicchiere è mezzo pieno“.

“Dobbiamo migliorare ancora nel portare l’aiuto laddove è necessario. Gli Stati devono aumentare la loro spesa per l’aiuto allo sviluppo. E da dieci anni che le cifre degli aiuti, che i Paesi danno in percentuale del loro reddito nazionale lordo ristagnano. E abbiamo bisogno d’innovazione ad esempio, di un vaccino contro l’Hiv“.

Per quel che riguarda il clima, “si calcola che nel 2040 il numero dei raccolti distrutti da eventi meteorologici estremi sarà raddoppiato rispetto oggi. E negli altri anni, i raccolti saranno più scarsi a causa dei cambiamenti climatici“. “Abbiamo sicuramente bisogno di più innovazione nelle sementi, in modo che le persone possano mantenere stabili o aumentare i raccolti anche quando c’è meno acqua e salgono le temperature. Dobbiamo destinare molte più risorse alla ricerca agricola. Dobbiamo raddoppiare la produttività dei campi in Africa“.