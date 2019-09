Bimbo dimenticato in auto morto a Catania, il Codacons: “Tragedia evitabile, lo Stato ha una responsabilità morale”

“Negli ultimi 10 anni ben 9 bambini sono deceduti in Italia perché dimenticati in auto dai genitori, e le annunciate misure del precedente Governo non sono mai entrate in vigore.”

Lo denuncia il Codacons, commentando quanto avvenuto a Catania, dove un bimbo di due anni è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal padre. “La legge voluta dall’ex Ministro dei Trasporti Toninelli che prevedeva l’obbligo di seggiolini anti-abbandono sulle auto sarebbe dovuta entrare in vigore lo scorso 1 luglio, ma l’iter burocratico, come spesso avviene in Italia, si è arenato a causa dei ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi – denuncia il Codacons – Ad oggi non si conoscono i tempi per introdurre a tutti gli effetti l’obbligo dei seggiolini anti-abbandono, e il bilancio delle vittime innocenti sale a 9 solo negli ultimi dieci anni.”

“Invitiamo le case automobilistiche a montare a bordo delle autovetture sensori anti-abbandono per salvare bambini e animali. In tal senso esiste già un software regolarmente depositato dal Codacons che può essere utilizzato da tutte le aziende del settore, senza attendere i tempi infiniti della burocrazia italiana”.