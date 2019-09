Bimbo ricoverato per denutrizione: possibile denuncia per i genitori vegani e (forse) no-vax

I dirigenti del reparto di pediatria dell‘ospedale San Francesco di Nuoro stanno cercando di ricostruire i fatti relativi ad un bimbo, figlio di vegani, ricoverato per denutrizione e stanno valutando la possibilità di sporgere formale denuncia alle forze dell’ordine per tutelare gli interessi del bambino. Il piccolo, che ha meno di due anni, è arrivato nei giorni scorsi in reparto con un peso notevolmente inferiore rispetto all’età. I genitori avrebbero accompagnato il bimbo al Pronto soccorso dopo essersi resi conto che le sue condizioni di salute erano piuttosto gravi. La coppia, che ha un altro figlio più grande, a detta dei dirigenti della Assl del capoluogo barbaricino, starebbe collaborando con i medici che hanno in cura il piccolo. Intanto a Nuoro la notizia del bimbo ricoverato ha fatto il giro della città e in alcune chat di genitori che conoscono la famiglia, circola la notizia che la coppia di genitori, oltre ad essere vegana, è anche no-vax. Voce ‘di corridoio’ non confermata dall’Azienda sanitaria nuorese.