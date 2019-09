Bloccati da piena del torrente Isorno: canyonisti salvi nel Verbano

Tratti in salvo 4 canyonisti belgi che ieri erano rimasti bloccati nel torrente Isorno, a Montecrestese, nel Verbano Cusio Ossola.

Il soccorso alpino li ha recuperati in buone condizioni di salute, anche se provati dalla lunga permanenza in acqua: sono rimasti bloccati a causa dell’eccezionale portata del torrente, gonfiato dalle piogge degli ultimi giorni.