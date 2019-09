Boom delle auto elettriche: +108% delle immatricolazioni in 8 mesi

Sono 6.453 le auto elettriche immatricolate in Italia nei primi 8 mesi del 2019, in crescita del 109% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, coprendo lo 0,5% del mercato totale.

Il fenomeno interessa prevalentemente i privati – che rappresentano il 41% degli acquisti – e il noleggio a lungo termine (30,7% del totale). I modelli immatricolati sono 26, in crescita rispetto ai 22 di un anno fa.

L’analisi e’ stata effettuata dal Centro Studi e Statistiche Unrae, in occasione della Settimana Europea della Mobilita’. Il 72,4% delle immatricolazioni di Bev (battery electric vehicle) sul mercato privati e’ realizzato da uomini, il 13,2% in piu’ rispetto ai valori di mercato su tutte le altre alimentazioni e la fascia di eta’ piu’ rappresentativa e’ quella da 46 a 55 anni, con il 32,8% di quota di mercato (+7,4% rispetto alla quota su tutte le altre alimentazioni).

I 3/4 degli acquisti di autovetture elettriche si concentrano nel Nord del Paese, mentre la citta’ di Roma rimane al primo posto per numero di immatricolazioni, pur riducendo la sua quota a meno della meta’ rispetto al 2018. Il 45% dei veicoli permutati per acquistare auto elettriche ha alimentazione diesel, il 35% a benzina. C’e’ anche un 10% di veicoli elettrici, dovuto alle offerte vantaggiose che le Case automobilistiche rivolgono agli utilizzatori di Bev in occasione dell’uscita di nuove versioni del modello in uso.