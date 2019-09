Brasile, Amazzonia in fiamme: agosto 2019 il mese con più roghi in 9 anni

Gli incendi in Amazzonia sono aumentati del 196% ad agosto 2019, con 30.901 focolai attivi rispetto ai 10.421 dello stesso mese del 2018: sono i dati divulgati dall’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali brasiliano e riportati dal sito G1. E’ il numero più alto registrato relativamente al mese dal 2010.

I roghi sono aumentati anche considerando l’intero territorio brasiliano, non solo l’Amazzonia: 51.936 focolai ad agosto, con un incremento del 128% rispetto allo stesso mese del 2018, quando sono stati identificati 22.774 focolai.

Tra gennaio e agosto sono divampati 90.501 focolai in tutto il Paese, rispetto ai 52.926 dello stesso periodo del 2018 (+71%): è il dato più alto degli ultimi 9 anni.