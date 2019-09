Brasile, Amazzonia in fiamme: il fumo degli incendi si sposta verso sud

I media brasiliani riportano che i venti umidi che soffiano dall’Amazzonia verso est e sud-est hanno portato il fumo degli incendi in direzione di diverse città degli Stati di San Paolo e del Paranà. Il fumo proviene da roghi nella regione del Cerrado e in Amazzonia, ma anche da Paesi vicini come Bolivia, Perù e Paraguay.

I satelliti del Programma Copernicus dell’Agenzia spaziale europea hanno rilevato alte concentrazioni di aerosol, indicative di fumo frutto di incendi.