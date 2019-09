Il Brasile visto dallo Spazio, ecco dove il Rio Negro ed il fiume Solimões si incontrano [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra ad una ‘unione di acque’ in Brasile, dove il Rio Negro ed il fiume Solimões si incontrano per formare il Rio delle Amazzoni.

Il Rio Negro, che nell’immagine appare di colore nero, è il più grande affluente del Rio delle Amazzoni ed il più grande fiume di acque nere al mondo. Scorre per 2.300 km a partire dalla Colombia, e deve il suo colore scuro ai residui di foglie e di materia vegetale che si sono decomposti e dissolti nelle sue acque.

Il Rio Negro contrasta in modo significativo con il fiume Solimões – visibile immediatamente sotto di esso – che deve la sua colorazione marrone al ricco contenuto di sedimenti, inclusi sabbia, fango e limo. Dopo aver percorso circa 1.600 km, il fiume Solimões incontra il Rio Negro, e insieme formano questa importante congiunzione.

A causa delle differenze in temperatura, velocità e densità delle acque, i due fiumi, dopo essersi uniti, scorrono fianco a fianco per alcuni chilometri, per poi mescolarsi infine.

Manaus, la più grande città nel bacino amazzonico, è visibile sulla riva nord del Rio Negro. Nonostante sorga a 1.500 km dall’oceano, Manaus costituisce un importante porto interno. La riserva forestale Adolfo Ducke è visibile a nord est della città. Questo blocco di territorio dalla forma quasi quadrata è un’area protetta che prende il nome dal botanico Adolfo Ducke ed è utilizzata per la ricerca sulla biodiversità.

Copernicus Sentinel-2 è una missione a due satelliti. Ciascun satellite ha a bordo una telecamera ad alta risoluzione che riprende immagini della superficie della Terra in 13 bande spettrali, e può aiutare nel monitoraggio dei cambiamenti della copertura del territorio e delle acque interne.