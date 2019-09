Bressanone: sulla Plose il 29 settembre è un giorno dedicato all’ambiente

La consapevolezza ambientale delle persone è oggi più alta che mai, così come il consumo di plastica. La Bressanone Turismo Cooperativa, in collaborazione con la Plose Ski e le imprese locali, ha di recente lanciato una nuova campagna per bandire dalla montagna tutte le bottiglie d’acqua di plastica. L’obiettivo è quello di incoraggiare i visitatori a portare le proprie bottiglie e a riempirle presso le fonti di acqua potabile che si trovano sul posto. La cosiddetta azione “Refill” ha lo scopo di dare impulso alla giornata ambientale di quest’anno: Stop Plastic Pollution – Refill your bottle!

Giornata ambientale sulla montagna Plose

La giornata ambientale sulla Plose si svolge già da diversi anni. “Come comune di Bressanone sosteniamo con convinzione l’iniziativa della giornata dell’ambiente. La tutela e la conservazione del nostro habitat alpino è un nostro obiettivo centrale”, dice Peter Brunner, sindaco di Bressanone. Con il sostegno del comune di Bressanone, questa iniziativa è stata lanciata sulla Plose, la montagna di casa. L’azione è supportata dalla Plose S.p.a., dal CAI Sezione Bressanone, dall’AVS Sezione Bressanone e dalla ASM Bressanone. Gli scout dirigono le azioni per la raccolta dei rifiuti.

La giornata ambientale e la relativa attività di raccogliere dei rifiuti è in programma il 29 settembre, con inizio alle ore 10:00 presso la stazione a monte della cabinovia Plose. Gli scout e tutti i volontari raccoglieranno rifiuti lungo i sentieri escursionistici della montagna Plose. Infine, tutti i partecipanti si riuniranno alle ore 15.30 presso il rifugio Trametsch.

Sensibilizzare i cittadini

Nel comprensorio escursionistico della Plose i collaboratori raccolgono i rifiuti per tutta l’estate. La campagna di raccolta in occasione della giornata dell’ambiente intende dare l’esempio dell’importanza di evitare i rifiuti. “L’uso attento e rispettoso della nostra natura è un prerequisito essenziale per questo. Non vale solo per gli ospiti ma anche per la gente locale. Questa giornata dell’ambiente offre un prezioso contributo alla sensibilizzazione e alla consapevolezza dell’opinione pubblica su questo tema”, continua il primo cittadino Brunner.