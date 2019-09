Un buco nero che ‘divora’ una stella come il Sole: avvistato uno dei fenomeni più luminosi dell’universo

Un buco nero che ‘banchetta’ con una stella grande come il Sole: la ‘scena’ è stata vista con un dettaglio senza precedenti. Ha una massa circa sei milioni di volte quella solare ed è stato osservato per caso a 375 milioni di anni luce dalla Terra, dal nuovo cacciatore di pianeti della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), lanciato nel 2018. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sull’Astrophysical Journal dal gruppo dell’Università americana dello Stato dell’Ohio, coordinato da Patrick Vallely. Un grande contributo alla scoperta è arrivato dalla rete globale di telescopici robotici, ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae), che ha il suo quartier generale nello stato americano dell’Ohio e il telescopio spaziale Swift della Nasa.

Sul fenomeno influiscono sia le dimensioni della stella e del buco nero, sia la loro vicinanza. In base ai casi, il mostro cosmico capace di divorare ogni cosa gli capiti a tiro, luce compresa, può assorbire in un sol colpo la stella oppure divorarla a poco a poco attraendola a sé fino a trasformarla in un enorme spaghetto cosmico. Si tratta di un evento raro che, come spiegano i ricercatori, “avviene quando la stella si trova molto vicina al buco nero, a una distanza confrontabile a quella che separa la Terra dal Sole“. Si tratta di una tipologia di eventi che avviene uno ogni 10.000 oppure ogni 100.000 anni in una galassia delle dimensioni della Via Lattea. “Siamo stati, quindi, molto fortunati – concludono gli autori dello studio – a osservare in tempo reale questo fenomeno, uno dei più luminosi del cosmo“.