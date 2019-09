Buon compleanno Google! Oggi compie 21 anni

Oggi è il compleanno di Google, che diventa 21enne e si auto-celebra con un doodle.

Il dominio di Google è stato registrato il 15 settembre 1997, mentre la società è stata fondata il 4 settembre 1998 da Larry Page e Sergey Brin, allora studenti della Stanford University: la data del 27 settembre è stata scelta come data del “compleanno” a partire dal 2005, per ricordare il giorno in cui fu raggiunto il record di pagine indicizzate.

Google è il motore di ricerca più famoso al mondo: ha dato vita al neologismo “to google” ovvero “cercare sul web”, ed è una delle maggiori compagnie internet al mondo.

E’ la compagnia principale della holding Alphabet, creata nell’ottobre 2015 per separare l’attività di ricerca online dalle altre società e divisioni. Si occupa tra le altre cose anche della gestione degli annunci pubblicitari, di editoria, delle mappe, dei video con YouTube, dei programmi per navigare online con Chrome, del sistema operativo “mobile” Android.