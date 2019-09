Caccia: 34enne uccide il padre durante battuta

Denunciato in stato di libertà per omicidio colposo un 34enne battipagliese residente a Postiglione (Salerno): ieri l’uomo, durante una battuta di caccia al cinghiale in località Gammariello di Sicignano degli Alburni (Salerno) ha esploso, accidentalmente, dal proprio fucile, un colpo che ha raggiunto al basso addome il padre, 55enne, che era con lui.

L’uomo è morto sul posto.

Sul posto i carabinieri della sezione operativa di Eboli e della Stazione di Postiglione.