Cade una finestra in classe: 4 studenti feriti

Paura in una scuola del Genovese dove è caduta una finestra in classe nella scuola media Alessi di Piazza Bonavino, a Pegli. Quattro studenti sono rimasti feriti e sono finiti, in via precauzionale, in codice verde al Gaslini.

Dalle prime informazioni una finestra aperta si è staccata uscendo dalle mappe: sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Sestri Ponente. Il preside è stato sentito dagli agenti.

La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini ha poi chiarito che i quattro ragazzini della scuola media di Genova Pegli, due maschi e due femmine di circa 13 anni, sono tutti ricoverati in osservazione in codice verde. Dagli accertamenti effettuati, tutti con esito negativo, risulta che solo un ragazzino seduto vicino alla finestra abbia riportato un trauma frontale non commotivo e un risentimento toracico addominale, dovuto all’impatto con la finestra, che è rimasta intatta, e le sue condizioni attuali sono buone. Altri due ragazzini hanno riportato un trauma frontale minore e una quarta ragazzina un trauma occipitale minore. Saranno tutti dimessi nel pomeriggio.