Calcio: Palermo chiede gestione gratuita dello stadio

Palermo, 10 set. (AdnKronos) – La convenzione per l’utilizzo dello stadio Renzo Barbera ed una più ampia discussione sulla gestione della struttura finalizzata all’utilizzo dell’impianto. E’ stato questo il tema dell’incontro di stamattina, allo stadio, tra l’ad della SSD Palermo Calcio Rinaldo Sagramola, il presidente Dario Mirri e la commissione Patrimonio e Bilancio del consiglio comunale di Palermo.

“Il confronto – affermano i componenti della Commissione – ha fatto emergere, da parte della società, la necessità di rivedere lo schema di utilizzo dello stadio con una convenzione che preveda la gestione gratuita dell’impianto. La società infatti ha in cantiere anche la apertura di un centro sportivo che assolva la funzione di polo aggregativo e riferimento territoriale per la valorizzazione dei valori connessi allo sport”.