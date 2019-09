Calcio: Palermo, striscione Ultras per chiedere liberazione Speziale

Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “Gli ultras non dimenticano, Speziale libero”. E’ la frase che si legge su un striscione della Curva Nord 12, affisso sulla cancellata dello stadio Barbera di Palermo al termine della partita di Serie D contro il Marina di Ragusa. Il riferimento è ad Antonino Speziale, il giovane tifoso del Catania condannato, ancora minorenne, per omicidio preterintenzionale per la morte dell’ispettore capo della polizia di Stato, Filippo Raciti, nel febbraio 2007. Speziale tornerà libero nel 2021.