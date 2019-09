Caldo: il bel tempo favorisce la raccolta dell’uva, soprattutto in collina

Il bel tempo favorisce sicuramente la raccolta, soprattutto nelle zone collinari, dove l’operazione è esclusivamente manuale: lo rende noto Coldiretti che oggi ha diffuso il quadro della vendemmia potenziata dal grande caldo. Coldiretti spiega che la metà di settembre rappresenta il clou per il taglio dei grappoli con il sole caldo dopo la pioggia che consente ai vigneti di beneficiare dell’apporto idrico, di asciugarsi, di aumentare il quantitativo di succo presente negli acini e di incrementare i contenuti zuccherini. Una buona premessa per il vino in cantina che, rileva Coldiretti, quest’anno si preannuncia con una produzione di buona qualità ma stimata sui 46 milioni di ettolitri, in calo del 16% rispetto allo scorso anno, secondo Ismea, con l’Italia che mantiene comunque il primato mondiale.