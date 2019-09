Cambiamenti climatici, Al Gore: sono “la sfida dei nostri tempi, possiamo vincere”

I cambiamenti climatici sono la “crisi dei nostri tempi” che però “possiamo vincere“: “Abbiamo gli strumenti e la tecnologia necessari e stiamo costruendo la volontà politica di cui c’è bisogno“. Sono le parole di Al Gore, ex vice presidente USA che ha vinto il premio Nobel per il suo impegno per il clima, in un editoriale pubblicato sul New York Times. “Le elezioni del prossimo anno sono il test cruciale dell’impegno del nostro paese per affrontare la crisi del clima. La volontà politica è una fonte di energia rinnovabile e ne abbiamo bisogno per questa sfida.”