Cambiamenti climatici, Guterres: “Stiamo perdendo la gara, i governi ascoltino”

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che la società è “sempre più impegnata nell’azione a tutela del clima” e che dovrebbe incitare “i governi a correre più veloci, perché stiamo perdendo la gara“: solo le parole di Antonio Guterres, pronunciate in occasione di un’intervista pubblicata su Repubblica in cui spiega che per capire “basta guardare il moltiplicarsi dei disastri naturali con conseguenze sempre più devastanti. La siccità in Africa, oltre ad affliggere la popolazione locale, costringendola a spostarsi, alimenta i conflitti e il terrorismo. Assistiamo allo scioglimento dei ghiacciai, allo sbiancamento dei coralli, le catene alimentari sono messe a rischio. Il mese di luglio è stato il più caldo della storia“.

“Stiamo affrontando rischi davvero drammatici non solo per il futuro ma per il presente del pianeta“.

“Vedo che la società si sta muovendo e preme sempre di più sui governi. I governi prima o poi seguono l’opinione pubblica. Ma dobbiamo mantenere la rotta“.

“La natura è arrabbiata e con la natura non si scherza. La natura si vendica, passa al contrattacco, e lo stiamo vedendo,” conclude il segretario generale.