Cambiamenti Climatici: la Russia ratifica l’Accordo di Parigi

Il primo ministro russo ha annunciato di avere firmato la risoluzione per la ratifica dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici: “E’ importante che il nostro Paese partecipi a questo processo“, ha spiegato in una riunione con i vicepremier, “la minaccia dei cambiamenti climatici potrebbe compromettere l’equilibrio ambientale, mettere a rischio lo sviluppo di successo di molti settori chiave, come l’agricoltura, e, soprattutto, la sicurezza della nostra gente che vive sul permafrost e aumenterebbero i disastri naturali“.

Il premier Medvedev ha riferito di avere richiesto l’elaborazione di regolamenti per adeguare l’Accordo di Parigi alla legge russa.