Cambiamenti climatici a lungo termine: la teoria sul raffreddamento della Terra degli ultimi 15 milioni di anni potrebbe essere sbagliata

Una teoria chiave che attribuisce l’evoluzione climatica della Terra all’erosione delle rocce dell’Himalaya potrebbe non riuscire a spiegare il raffreddamento negli ultimi 15 milioni di anni, secondo uno studio della Rutgers University. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, potrebbe gettare nuova luce sulle cause dei cambiamenti climatici a lungo termine. Si concentra sul raffreddamento a lungo termine che si è verificato prima del recente riscaldamento globale. “I risultati del nostro studio, se comprovati, fanno sorgere più domande rispetto a quante hanno dato risposta. Se il raffreddamento non è dovuto alla maggior erosione delle rocce himalayane, quali processi sono stati sottostimati?”, ha detto Yair Rosenthal, professore del Dipartimento di Scienze Marine e Costiere della Rutgers University-New Brunswick.

Per decenni, l’ipotesi principale è stata che la collisione del continente indiano e di quello asiatico e l’elevazione dell’Himalaya avessero portato nuove rocce sulla superficie terrestre, rendendola più vulnerabile all’azione degli agenti atmosferici che hanno catturato e conservato l’anidride carbonica, un importante gas serra. Ma questa ipotesi non è stata ancora confermata. Rosenthal e Weimin Si, tra gli autori dello studio, hanno sfidato questa ipotesi e hanno analizzato i sedimenti di acque profonde ricchi di carbonato di calcio.

Per milioni di anni, l’erosione delle rocce ha catturato l’anidride carbonica e i fiumi l’hanno trasportata nell’oceano come carbonio inorganico disciolto, che viene utilizzato dalle alghe per costruire i loro gusci di carbonato di calcio. Quando le alghe muoiono, i loro scheletri precipitano sul fondale marino e vengono sepolti, bloccando il carbonio dell’atmosfera nei sedimenti delle acque profonde. Se l’erosione aumenta, l’accumulo di carbonato di calcio nelle profondità del mare dovrebbe aumentare. Ma dopo aver studiato dozzine di campioni di sedimenti, Si ha scoperto che il carbonato di calcio nei gusci è diminuito notevolmente nel corso di 15 milioni di anni, che suggerisce che l’erosione delle rocce potrebbe non essere responsabile del raffreddamento a lungo termine.

Gli scienziati hanno anche scoperto che le alghe chiamate Coccolitofori si sono adattate al calo dell’anidride carbonica per 15 milioni di anni, riducendo la loro produzione di carbonato di calcio. Questa riduzione sembra che non sia stata inclusa negli studi precedenti. Molti scienziati credono che l’acidificazione degli oceani a causa degli alti livelli di anidride carbonica ridurrà il carbonato di calcio nelle alghe, soprattutto nel prossimo futuro. I dati, tuttavia, suggeriscono che si sia verificato tutto il contrario per 15 milioni di anni prima dell’attuale riscaldamento globale. Il laboratorio di Rosenthal ora sta cercando di rispondere a queste domande studiando l’evoluzione del calcio e di altri elementi presenti nell’oceano.