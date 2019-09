Un ventenne di origini iraniane è stato travolto ed ucciso da un treno, la notte scorsa, a Belmonte Calabro. Il giovane, insieme a tre connazionali, stava camminando lungo i binari della linea tirrenica quando è stato investito da un Intercity in un tratto in cui, per lavori programmati, i convogli viaggiavano su un solo binario. La linea è stata interrotta dalle 3 alle 5, provocando ritardi da 40 minuti a due ore per quattro Intercity, e fino a 50 minuti per regionali.