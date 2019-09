Campania: Cirielli, ‘candidatura Fdi un onore, priorità centrodestra unito’

Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Ringrazio l’assemblea regionale e i vertici nazionali del partito per avermi indicato quale candidato presidente della Campania per FdI”. Lo dichiara il questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, a margine della manifestazione nazionale di Atreju 2019.

“Sono orgoglioso che la scelta sia ricaduta sul mio nome e sarebbe un onore amministrare la mia Regione. Ovviamente, aspettiamo le decisioni dei vertici nazionali del centrodestra perché l’obiettivo prioritario è presentarsi agli elettori con una coalizione unita, fondata su un programma di governo condiviso, per rappresentare una seria e credibile alternativa alla Giunta regionale di De Luca, la peggiore che la Campania mai abbia mai avuto. Ma qualora l’indicazione finale dovesse ricadere su un altro candidato presidente – conclude Cirielli – lo sosterremo con lealtà perché l’unità del centrodestra è più importante dei nomi”.