Uno studio della Mayo Clinic di Rochester, negli Stati Uniti, conferma le già precedenti ricerche scientifiche che hanno parlato dei benefici che comporta avere un cane per la salute del padrone. In base agli studi condotti, infatti, chi ha con sé un amico a quattro zampe ha un sistema cardiovascolare più sano. La ricerca ha posto le sue basi sulla popolazione di Brno, in Repubblica Ceca, prendendo a campione un gruppo addirittura più ampio di 1.700 persone, tra maschi e femmine, tra i 25 e i 64 anni, senza problemi cardiaci. Il 42% degli individui in questione aveva un animale, più della metà un cane e proprio questi sono risultati i soggetti con un punteggio più alto relativo alla salute cardiovascolare.

I padroni di cani avevano anche la caratteristica di fare un maggiore esercizio fisico nel corso la settimana, avevano un’alimentazione più sana e livelli glicemici nella norma, secondo i classici parametri medici. Quindi, il risultato è che avevano una percentuale più alta di colesterolo “buono”, con un livello inferiore di diabete rispetto agli altri individui.