Offende il carabiniere morto e torna a scuola: giustizia italiana e altri esseri mitologici

Eliana Frontini, l’insegnante novarese che dopo la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega aveva pubblicato un commento degno dei migliori haters, è stata riammessa a scuola.

Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza“

aveva scritto su Facebook la docente, che si era affrettata a chiedere scusa per non aver riflettuto prima di pubblicare, e che dopo un mese ha fatto marcia indietro dicendo:

Non sono stata io, ma mio marito“.

Marito che, presumibilmente, non ha un impiego statale a rischio come quello della moglie.

Le conclusioni, le deduzioni, possono essere molte, ma una fra tutte spicca sulle altre: la proprietà intellettuale di un profilo social è a carico del titolare del profilo stesso, e anche volendo credere alla nuova e ben ponderata versione della coppia, la domanda è: si può accettare di buon grado che un nucleo famigliare palesemente avverso allo Stato, impersonato in questo caso dal carabiniere assassinato, nel quale si riescono a formulare pensieri barbari come “Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”, venga ‘stipendiato’ da quello stesso Stato?

L’opinione pubblica si è schierata da una parte e la legge dall’altra. Chi è più carente tra le due? Chi sbaglia? Ai posteri l’ardua sentenza, ma intanto la moglie del giovane carabiniere piange e i suoi haters se la ridono allegramente. E da questo punto di vista risultano quanto mai opportune le parole del segretario generale del sindacati di polizia, Stefano Paoloni, che si dice